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Голосование через "Дію": как украинцы относятся к интернет-выборам президента

Украина, Среда 30 октября 2024 09:49
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Голосование через "Дію": как украинцы относятся к интернет-выборам президента Фото: Выборы через Дію поддерживают треть украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

К идее введения электронного голосования на всех уровнях, в том числе, за президента, положительно относятся 33% украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Относительное большинство (42-43%) опрошенных относятся негативно к интернет-выборам.

Голосование через &quot;Дію&quot;: как украинцы относятся к интернет-выборам президента

Единственная группа, которая преимущественно поддерживает электронное голосование - это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (52% выступают при 27-30% против). Чаще против выступают люди в возрасте 60 и более лет (55-57%, при 17%).

Почти треть (31%) опрошенных при введении электронногво голосования на выборах считают, что оно может происходить через "Дію", 15% - что нужно будет создать новый специализированный сервис. В то же время 37,5% ответили, что голосование на выборах ни в коем случае не должно проходить в электронной форме, другие (16%) затруднились с ответом.

Голосование через &quot;Дію&quot;: как украинцы относятся к интернет-выборам президента

Чем младше респонденты, тем чаще они поддерживают как голосование через "Дію", так и создание нового специализированного сервиса (из-за того, что среди молодых респондентов меньше противников электронного голосования).

Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 15 по 20 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по состоянию на конец марта 2024 года только 22% опрошенных положительно относились к идее проведения общенациональных выборов в Украине (президентских или парламентских) до завершения войны.

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