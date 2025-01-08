Чи будуть в Україні вибори онлайн та голосування поштою: що кажуть у Раді
Розмови та чутки стосовно того, що влада готується до проведення виборів онлайн, є виключно маніпуляціями. Це питання викликає недовіру у громадян, як і голосування поштою.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
"Якщо ми говоримо про онлайн-голосування і досвід інших країн, це повинна бути абсолютно незалежна система, якою в наших реаліях може займатися ЦВК. Наскільки мені відомо, ЦВК не має своєї "Дії" для проведення виборів", - відзначила Шуляк.
За її словами, Україна зокрема вивчала досвід Естонії, якій знадобилося 25 років для того, щоб втілити можливість голосування онлайн. "Скільки років це займе в України, я думаю, ніхто не може сказати. Незважаючи те, що ми на сьогодні є однією із найбільш цифрових держав у світі", - зазначила голова "Слуги народу".
Крім того, як відзначила Шуляк, у суспільства небагато довіри до питання виборів онлайн, як, власне, і до поштового голосування - лише 8% громадян підтримали б такий формат волевиявлення.
"Досвід (різних країн, - ред.) ми можемо вивчати, але коли буде ухвалюватися рішення, як проводити перші повоєнні вибори, звичайно, буде враховуватись обов'язково і думка суспільства. Нам дуже важливо, щоб вибори відбулися в зрозумілий демократичний спосіб, з тим, щоб результати таких виборів були прийняті всіма в суспільстві", - пояснила вона.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, до ідеї запровадження електронного голосування на виборах усіх рівнів, у тому числі за президента, позитивно ставляться 33% українців. Відносна більшість (42-43%) опитаних ставляться негативно до інтернет-виборів.
Єдина група, яка переважно підтримує електронне голосування - це молодь віком від 18 до 29 років (52% виступають за при 27-30% проти).