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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Будут ли еще переговоры с РФ, если Путин не встретится с Зеленским: что говорит Умеров

Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Переговоры Украины и России будут продолжаться даже если российский диктатор Владимир Путин откажется от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров во время пресс-конференции после третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле.

"Я впервые слышу такой вопрос (относительно того, была ли эта встреча последней в таком формате, - ред). Мы никогда такого не говорили. Мы говорили, что инициатива президента Трампа поддерживается, у нас уже прошло много встреч. Есть прогресс на гуманитарном треке", - сказал Умеров.

В то же время он отметил, что у Украины и России пока нет прогресса по перемирию.

"И мы работаем над приоритетными вопросами. Наш приоритет это всегда люди, остановка огня и встреча лидеров", - подчеркнул глава украинской делегации.

 

Встреча Путина и Зеленского

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что во время переговоров в Стамбуле россиянам предложили до конца августа провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Такая встреча должна состояться при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Как отмечал Зеленский, встреча на уровне лидеров необходима для продвижения к миру, ведь решения в России принимает только Путин.

Однако в Кремле пока не дают ответа, возможна ли встреча между Путиным и Зеленским.

Ранее российский диктатор уверял, что он якобы готов провести встречу с Зеленским, но его беспокоит вопрос подписания документов. Путин считает президента Украины "нелегитимным".

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСтамбулРустем УмеровМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине