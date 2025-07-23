Чи будуть ще переговори з РФ, якщо Путін не зустрінеться з Зеленським: що каже Умєров

Переговори України та Росії продовжуватимуться навіть, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар РНБО України, глава української делегації Рустем Умєров під час пресконференції після третього раунду переговорів з Росією у Стамбулі.
"Я вперше чую таке питання (щодо того, чи була ця зустріч останньою в такому форматі, - ред). Ми ніколи такого не говорили. Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку", - сказав Умєров.
Водночас він зазначив, що в України та Росії поки що немає поступу щодо перемир'я.
"І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів", - наголосив голова української делегації.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО України, глава української делегації Рустем Умеров розповів, що під час переговорів у Стамбулі росіянам запропонували до кінця серпня провести зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Така зустріч має відбутися за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і президента США Дональда Трампа.
Як зазначав Зеленський, зустріч на рівні лідерів необхідна для просування до миру, адже рішення в Росії ухвалює тільки Путін.
Однак у Кремлі поки не дають відповіді, чи можлива зустріч між Путіним і Зеленським.
Раніше російський диктатор запевняв, що він нібито готовий провести зустріч із Зеленським, але його турбує питання підписання документів. Путін вважає президента України "нелегітимним".
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