Чи будуть ще переговори з РФ, якщо Путін не зустрінеться з Зеленським: що каже Умєров

"Я вперше чую таке питання (щодо того, чи була ця зустріч останньою в такому форматі, - ред). Ми ніколи такого не говорили. Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку", - сказав Умєров.

Водночас він зазначив, що в України та Росії поки що немає поступу щодо перемир'я.

"І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів", - наголосив голова української делегації.