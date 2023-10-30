Будут ли повестки в "Дії"? Министр поставил окончательную точку

В Украине не будут раздавать повестки военнообязанным через приложение "Дія". Кроме того, такое нововведение даже не планируется.

"Не будет повесток в "Дії". Мне кажется, что пока я работаю министром, все, о чем мы говорим - мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дії", - сказал он.

История вопроса

В марте 2023 года военный комиссар Харьковского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Владимир Арап заявил, что в будущем люди смогут получать повестки через "Дію", а вызовы в ТЦК будут производиться в электронном виде. Позже этот тезис опровергли и в Центре противодействия дезинформацмм и в в Министерстве цифровой трансформации. А вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что в Украине запустить выдачу повесток через мессенджеры технически невозможно, по крайней мере, в этом году.

В свою очередь, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский рассказал, что в Верховной раде рассматривают возможность вручения повесток через мессенджеры.