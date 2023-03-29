Мобилизацию в Украине планируют улучшить: Вениславский объяснил, что изменится
В Украине усовершенствуют процедуру мобилизации. Профильный комитет Верховной рады уже работает над поправками к закону.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя президента в парламенте Федора Вениславского в комментарии "Укринформу".
Как пояснил Вениславский, во время одного из заседаний в Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны с участием всех руководителей высшего уровня поднялись вопросы мобилизационных мероприятий и случаев, когда, например, военного после призыва сразу отправляли в зону боевых действий.
"Выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", - отметил Вениславский. .
Представитель президента в парламенте отметил, что комитет уже работает над усовершенствованной процедурой мобилизации. Также рассматривается вопрос об урегулировании выдачи повесток внутренне перемещенным лицам, проживающим не по месту постоянной регистрации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Вениславский также объяснил, будут ли усиливать мобилизацию в Украине из-за размещения ядерного оружия в Беларуси.
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