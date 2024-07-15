Будут ли кадровые изменения в правительстве: что говорит Зеленский

"Мы не можем говорить просто об смене премьер-министра, это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве, они наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом", - сказал Зеленский и добавил, что проговаривает с министрами и Шмыгалем "некоторые вещи".

Зеленский напомнил, что правительство Шмыгаля работает дольше всего в истории Украины.

На уточняющий вопрос о возможном увольнении премьер-министра Шмыгаля, президент Зеленский ответил: "Мы поговорим об этом позже".