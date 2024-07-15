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Чи будуть кадрові зміни в уряді: що каже Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зміни в уряді Україні можуть бути. Зараз цим процесом займаються та обговорюють питання з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це заявив президент Володимир Зеленський повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Ми не можемо говорити просто про зміну прем'єр-міністра, це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, вони напевно можуть бути. Ми займаємося цим процесом", - сказав Зеленський і додав, що проговорює з міністрами і Шмигалем "деякі речі".

Зеленський нагадав, що уряд Шмигаля працює найдовше в історії України.

На уточнююче питання щодо можливого звільнення прем'єр-міністра Шмигаля, президент Зеленський відповів: "Ми поговоримо про це пізніше".

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про намір президента Володимира Зеленського змінити Дениса Шмигаля, який очолює уряд з початку коронакризи у березні 2020 році.

Водночас член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що відставка Дениса Шмигаля неможлива під час дії воєнного стану в Україні, оскільки вона матиме наслідком відставку усього уряду. Тому, за його словами, потрібно змінити законодавство, щоб відправити Шмигаля у відставку.

Дані останніх опитувань демонструють значне зниження довіри українців до уряду, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та президента.

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Володимир Зеленський