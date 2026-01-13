RU

Образование Деньги Изменения

Будут ли давать воду в Ирпене по графикам: в ОВА сделали заявление

Иллюстративное фото: водоснабжение (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ирпень стабилизировал водоснабжение. В Киевской ОГА заявили, что графики подачи вводить не будут, а ситуация находится под контролем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник и коммунальное предприятие"Ирпеньводоканал" в своих Telegram-каналах.

Стало известно, что город Ирпень Киевской области сейчас получает воду без перебоев, и никаких графиков подачи воды вводить не планируется.

"Благодаря постепенному восстановлению электроснабжения в области и оперативным действиям наших специалистов, работу оборудования удалось стабилизировать. В случае изменения ситуации мы обязательно и заблаговременно проинформируем жителей. Спасибо каждому за понимание, выдержку и поддержку в сложных условиях", - отметили в коммунальном предприятии.

По их словам, водоснабжение и водоотведение в громаде функционируют в штатном режиме, а каких-либо ограничений пока нет. Жители Ирпеня могут пользоваться водой в обычном режиме, без риска перебоев.

О том, что ситуация в Ирпене находится под полным контролем властей, подтвердил и Николай Калашник.

По его словам, никаких графиков подачи воды в городе не вводится, системы работают в штатном режиме и причин для ограничений пока нет.

Также в Ирпене постепенно восстанавливают электроснабжение после ночных обстрелов. Область совместно с громадами и ГСЧС заранее обеспечила объекты критической инфраструктуры источниками резервного питания, поэтому все необходимое оборудование находится на месте и готово к работе.

Николай Калашник добавил, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы поддерживать стабильное функционирование жизненно важных систем и оперативно реагировать на любые изменения.

 

Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов.

После этого заместитель министра энергетики Сергей Колесник рассказал, что ситуация в Киеве самая сложная среди всех регионов. Также часть потребителей в столице остаются без отопления.

На фоне атаки, сначала сообщалось, что в Гостомеле и Ирпене Киевской области электроэнергии не будет до послезавтра, 15 января.

