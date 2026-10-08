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В Киеве из-за отключения света начались перебои с водой на правом берегу

10:30 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Капитонова
В Киеве из-за отключения света начались перебои с водой на правом берегу Фото: В столице снова проблемы с поставкой воды (Getty Images)
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8 октября сразу в нескольких разных районах Киева возникли проблемы с водоснабжением - их уже решают.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации.

Как объяснили в КГГА, на правом берегу столицы снижено давление водопроводной сети.

Также добавили, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками уже делают все возможное для оперативного устранения перебоев.

"В связи с понижением напряжения в электросети есть перебои с электроснабжением отдельных водопроводных объектов столицы", - сказано в заявлении.

В КГГА также уточнили, что по состоянию на утро фиксируют снижение давления в водопроводной сети на правом берегу Киева, в частности:

  • Голосеевском,
  • Святошинском,
  • Соломенском;
  • Шевченковском районах.

Власти столицы также предупредили, что в некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

"Стабильное водоснабжение возобновят после нормализации электропитания водопроводных объектов", - подчеркнули в КГГА.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве и нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света.

В ДТЭК уже официально подтвердили, что в столице действуют графики аварийных отключений электроэнергии.

Более того, идентичная ситуация сейчас в Сумской, Черниговской и Житомирской областях.

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