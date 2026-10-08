В Киеве из-за отключения света начались перебои с водой на правом берегу
8 октября сразу в нескольких разных районах Киева возникли проблемы с водоснабжением - их уже решают.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации.
Как объяснили в КГГА, на правом берегу столицы снижено давление водопроводной сети.
Также добавили, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками уже делают все возможное для оперативного устранения перебоев.
"В связи с понижением напряжения в электросети есть перебои с электроснабжением отдельных водопроводных объектов столицы", - сказано в заявлении.
В КГГА также уточнили, что по состоянию на утро фиксируют снижение давления в водопроводной сети на правом берегу Киева, в частности:
- Голосеевском,
- Святошинском,
- Соломенском;
- Шевченковском районах.
Власти столицы также предупредили, что в некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.
"Стабильное водоснабжение возобновят после нормализации электропитания водопроводных объектов", - подчеркнули в КГГА.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве и нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света.
В ДТЭК уже официально подтвердили, что в столице действуют графики аварийных отключений электроэнергии.
Более того, идентичная ситуация сейчас в Сумской, Черниговской и Житомирской областях.