Будет ли в Украине банкнота 5000 гривен: что говорят в НБУ о топ-номиналах

После презентации Национальным банком новой банкноты номиналом 2 000 гривен, среди украинцев начали распространяться вопросы: стоит ожидать еще больший номинал - 5 000 гривен.

Какими критериями руководствуются НБУ при расширении банкнотного ряда и почему выбрали именно такую сумму для новой "высшей" купюры - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Когда появится: Банкнота номиналом в 2 000 грн войдет в обращение 4 сентября 2026 года.

Банкнота номиналом в 2 000 грн войдет в обращение 4 сентября 2026 года. Подготовка техники: Банки и владельцы терминалов имеют два месяца на обновление оборудования. НБУ оказывает им необходимую техническую поддержку бесплатно.

Банки и владельцы терминалов имеют два месяца на обновление оборудования. НБУ оказывает им необходимую техническую поддержку бесплатно. Почему 2000, а не 5000: В НБУ отмечают, что ориентируются на экономические модели и реальные потребности рынка. Сейчас 2 000 гривен признано оптимальным высоким номиналом для украинской экономики.

Национальный банк Украины объяснил причины введения в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен. В НБУ отмечают, что банкнотный ряд не статический и должен соответствовать изменениям в экономике.

Экономические причины

Решение о введении нового номинала базируется на совокупности факторов:

Рост цен и доходов: За семь лет, прошедших с момента введения банкноты 1 000 гривен, среднемесячная зарплата выросла в три раза, а уровень цен - вдвое. Если раньше для получения средней зарплаты наличными требовалось 10 купюр по 1 000 грн, то теперь - более 30.

За семь лет, прошедших с момента введения банкноты 1 000 гривен, среднемесячная зарплата выросла в три раза, а уровень цен - вдвое. Если раньше для получения средней зарплаты наличными требовалось 10 купюр по 1 000 грн, то теперь - более 30. Увеличение объема наличных денег: С 2019 года количество наличных денег в обращении выросло более чем вдвое - с 390 млрд до более 970 млрд грн. К этому привели, в частности, потребности военного времени.

С 2019 года количество наличных денег в обращении выросло более чем вдвое - с 390 млрд до более 970 млрд грн. К этому привели, в частности, потребности военного времени. Структура обращения: Доля банкнот номиналом в 1 000 гривен по сумме уже превысила 55%. Мировая практика свидетельствует, что это сигнал для введения номинала высшего уровня.

Настройка банкоматов и терминалов

Чтобы банкоматы и платежные терминалы могли правильно распознавать, принимать и выдавать новую купюру, нужно технически перенастроить их.

Национальный банк предоставит банкам и инкассаторским компаниям бесплатную техническую помощь, чтобы они своевременно подготовили технику для работы с новой банкнотой.

Почему именно 2000 гривен, а не 5000?

Национальный банк Украины анализирует экономическую ситуацию и опыт других стран, когда решает какие купюры вводить в обращение. На данном этапе эксперты НБУ пришли к выводу, что именно 2 000 гривен являются оптимальным высоким номиналом для украинской экономики.