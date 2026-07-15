Чи буде в Україні банкнота 5000 гривень: що кажуть в НБУ про топ-номінали

Після презентації Національним банком нової банкноти номіналом 2 000 гривень, серед українців почали ширитися запитання: чи варто очікувати на ще більший номінал - 5 000 гривень.

Якими критеріями керуються НБУ при розширенні банкнотного ряду та чому обрали саме таку суму для нової "найвищої" купюри - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Коли з'явиться: Банкнота номіналом 2 000 грн увійде в обіг 4 вересня 2026 року.

Банкнота номіналом 2 000 грн увійде в обіг 4 вересня 2026 року. Підготовка техніки: Банки та власники терміналів мають два місяці на оновлення обладнання. НБУ надає їм необхідну технічну підтримку безкоштовно.

Банки та власники терміналів мають два місяці на оновлення обладнання. НБУ надає їм необхідну технічну підтримку безкоштовно. Чому 2 000, а не 5 000: В НБУ зазначають, що орієнтуються на економічні моделі та реальні потреби ринку. Наразі 2 000 гривень визнано оптимальним найвищим номіналом для української економіки.

Національний банк України пояснив причини введення в обіг нової банкноти номіналом 2 000 гривень. В НБУ наголошують, що банкнотний ряд не є статичним і має відповідати змінам в економіці.

Економічні причини

Рішення про введення нового номіналу базується на сукупності факторів:

Зростання цін та доходів: За сім років, що минули з моменту введення банкноти 1 000 гривень, середньомісячна зарплата зросла втричі, а рівень цін - удвічі. Якщо раніше для отримання середньої зарплати готівкою було потрібно 10 купюр по 1 000 грн, то тепер - понад 30.

За сім років, що минули з моменту введення банкноти 1 000 гривень, середньомісячна зарплата зросла втричі, а рівень цін - удвічі. Якщо раніше для отримання середньої зарплати готівкою було потрібно 10 купюр по 1 000 грн, то тепер - понад 30. Збільшення обсягу готівки: З 2019 року кількість готівки в обігу зросла більш ніж удвічі - з 390 млрд до понад 970 млрд грн. До цього призвели, зокрема, потреби воєнного часу.

З 2019 року кількість готівки в обігу зросла більш ніж удвічі - з 390 млрд до понад 970 млрд грн. До цього призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Структура обігу: Частка банкнот номіналом 1 000 гривень за сумою вже перевищила 55%. Світова практика свідчить, що це є сигналом для введення номіналу вищого рівня.

Налаштування банкоматів та терміналів

Щоб банкомати та платіжні термінали могли правильно розпізнавати, приймати та видавати нову купюру, їх потрібно технічно переналаштувати.

Національний банк надасть банкам та інкасаторським компаніям безкоштовну технічну допомогу, щоб вони вчасно підготували техніку для роботи з новою банкнотою.

Чому саме 2 000 гривень, а не 5 000?

Національний банк України аналізує економічну ситуацію та досвід інших країн, коли вирішує, які купюри вводити в обіг. На даному етапі експерти НБУ дійшли висновку, що саме 2 000 гривень є оптимальним найвищим номіналом для української економіки.