ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Половина украинцев уже не верят в счастливую жизнь в составе ЕС через 10 лет

Украина, Среда 09 июля 2025 12:14
UA EN RU
Половина украинцев уже не верят в счастливую жизнь в составе ЕС через 10 лет Фото: половина украинцев уже не верят в счастливое будущее (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние полгода произошли принципиальные изменения в общественных настроениях. Впервые социологи фиксируют, что доля пессимистов превысила долю оптимистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным опроса пор в мае-июне 2025 года только 43% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС.

Зато с 28% до 47% стало больше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной со значительным оттоком населения.
Половина украинцев уже не верят в счастливую жизнь в составе ЕС через 10 лет

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Ослабление веры в счастливое будущее страны является безусловно тревожной тенденцией.

По его мнению, в значительной степени нынешняя война и связанные с ней потери воспринимаются как инвестиция в то, чтобы потом Украина и украинцы смогли наконец пожить нормально.

"В то же время мы видим, что украинцы сохраняют волю к продолжению сопротивления России и не собираются капитулировать независимо от того, оптимистично или пессимистично они оценивают будущее страны", добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.

Напомним, по данным КМИС, в июне 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года с 53% до 61% стало больше тех, кто говорит о единстве нации. Вместе с этим 33% считают, что внутренние противоречия углубляются и украинцы идут к расколу.

По данным КМИС, среди украинцев выросла готовность к длительной войне. В июне 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КМИС Вступление в ЕС
Новости
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос