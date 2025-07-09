Половина украинцев уже не верят в счастливую жизнь в составе ЕС через 10 лет
За последние полгода произошли принципиальные изменения в общественных настроениях. Впервые социологи фиксируют, что доля пессимистов превысила долю оптимистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
По данным опроса пор в мае-июне 2025 года только 43% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС.
Зато с 28% до 47% стало больше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной со значительным оттоком населения.
Комментарий КМИС
Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Ослабление веры в счастливое будущее страны является безусловно тревожной тенденцией.
По его мнению, в значительной степени нынешняя война и связанные с ней потери воспринимаются как инвестиция в то, чтобы потом Украина и украинцы смогли наконец пожить нормально.
"В то же время мы видим, что украинцы сохраняют волю к продолжению сопротивления России и не собираются капитулировать независимо от того, оптимистично или пессимистично они оценивают будущее страны", добавил он.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.
Напомним, по данным КМИС, в июне 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года с 53% до 61% стало больше тех, кто говорит о единстве нации. Вместе с этим 33% считают, что внутренние противоречия углубляются и украинцы идут к расколу.
По данным КМИС, среди украинцев выросла готовность к длительной войне. В июне 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.
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