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Сохраняют ли украинцы единство во время войны: свежие данные КМИС

Украина, Среда 09 июля 2025 10:20
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Сохраняют ли украинцы единство во время войны: свежие данные КМИС Фото: Война не разъединила украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине стало больше тех, кто считает, что украинцы преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной нации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По сравнению с декабрем 2024 года с 53% до 61% стало больше тех, кто говорит о единстве нации.

В основном это происходило за счет снижения доли тех, кто имел неопределенные взгляды (с 14% в декабре 2024 года до 7% сейчас).

Вместе с этим треть населения (33% сейчас и ровно столько же было в декабре 2024 года) считают, что внутренние противоречия углубляются и украинцы идут к расколу.
Сохраняют ли украинцы единство во время войны: свежие данные КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Напомним, среди украинцев выросла готовность к длительной войне. В июне 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.

Как заявил директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина, чем больше происходит обстрелов со стороны России, тем меньше украинцы готовы на уступки.

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