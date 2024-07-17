Будет ли ТЦК задерживать тех, кто успел своевременно обновить данные: ответ Минобороны

"Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этому человеку "ловить" посреди улицы", - пояснил он

Спикер отметил, что с этим были связаны "неприятные процессы", которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж Вооруженных Сил Украины, когда на блокпостах и ​​силой кого-то пытаются вытаскивать.

"Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции по закону", - констатировал Лазуткин.

Он добавил, что военнообязанные для того и обновляли свои данные, чтобы было понятно, где они находятся, для потенциального направления на военно-врачебную комиссию. Если данные не обновлены, направление выдается по месту регистрации.