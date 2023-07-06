Наступление на Бахмут. Как контроль над Клещиевкой ускорит освобождение города

Украинские войска продвигаются на северном и южном флангах возле Бахмута. Поступает информация о частичных успехах в районе Клещиевки, а российская пропаганда разгоняет панику о том, что оккупанты якобы вынуждены отступать .

Освобождение Клещиевки открывает перспективы к освобождению Бахмута. Во-первых, там находятся высоты, которые позволяют размещать артиллерию, минометы и доставать дальше до позиций врага, в том числе на окраинах города. Во-вторых, это создает дополнительные логистические проблемы для российских войск, а в-третьих, позволит осуществлять более эффективную огневую поддержку наших сил, которые будут продолжать наступление на флангах.

Что касается логистики, то тут перерезается трасса на оккупированную Горловку - одна из важнейших транспортных артерий. Это не критично для них, но вместе с дальнейшим продвижением на Бахмут создаст ряд серьезных проблем для оккупантов. Они будут вынуждены сосредоточить логистику фактически на одном направлении - из Луганской области. А наши силы будут об этом знать и делать все, чтобы этому помешать.

Следующий момент. Вместе с продвижением на северном фланге появится возможность окружить вражеские войска. Спикер Восточной группировки Сергей Череватый намекнул, что россияне надолго запомнят название села Клещиевка. Я думаю, он имел в виду, что там россиян возьмут в клещи и у них не будет выхода, кроме как сдаться.

Оперативное окружение Бахмута будет достигнуто при дальнейшем продвижении на флангах. В этом и разница между российской и украинской тактиками. Россияне штурмовали Бахмут в лоб. Но для нас нет смысла вести боевые действия непосредственно на руинах, поскольку это очень рискованно и опасно. Командование это прекрасно понимает, и мы используем фланговые операции.

Фланговые атаки растягивают линию оборону врага, а для нас создают перспективу окружить противника, не заходя в кровопролитные бои. Мы не можем действовать так же, как и россияне, не считаясь с потерями. Задача - освободить территорию не просто с минимальными потерями, но и перехитрив противника. Это правильно спланированная операция при нынешних обстоятельствах.

Если сейчас Клещиевку возьмут под контроль, это, однозначно, ускорит освобождение Бахмута. И мне кажется, что при условии, что все сложится, город может быть освобожден в ближайшее время. А дальше можно будет говорить и о территориях, захваченных осенью и зимой, включая Соледар.

Александр Мусиенко, для РБК-Украина