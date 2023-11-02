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Будет ли усилена мобилизация в Украине: мнение эксперта

Четверг 02 ноября 2023 20:07
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Будет ли усилена мобилизация в Украине: мнение эксперта Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Данила Крамаренко

В Украине могут усилить мобилизацию. Однако этот вопрос является последним в порядке приоритетов главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, решение об усилении мобилизации в Украине будет зависеть от того, как будет поступать оружие.

"Если под мобилизацию будет поступать соответствующая помощь, то усиление возможно. Если нет, то вряд ли. Сколько бы ми не мобилизовали, мы не сможем победить лишь за счет живой силы, потому что Россия по понятным причинам может поставить "под ружье" гораздо больше людей", - заявил эксперт.

При этом он отметил, что будущие успехи Сил обороны напрямую зависят от поддержки союзников. Без нее война России против Украины окончательно перейдет в позиционную.

Мобилизация в Украине

На данный момент в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. Это означает, что мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, а значит, подпадают под призыв в армию.

В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.

В конце лета президент Владимир Зеленский сообщил, что к нему обращались военные с просьбой усилить мобилизацию.

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Война России против Украины Мобилизация в Украине
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