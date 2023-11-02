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Чи буде посилено мобілізацію в Україні: думка експерта

Четвер 02 листопада 2023 20:07
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Чи буде посилено мобілізацію в Україні: думка експерта Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Данило Крамаренко

В Україні можуть посилити мобілізацію. Однак це питання є останнім у порядку пріоритетів головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, рішення про посилення мобілізації в Україні залежатиме від того, як надходитиме зброя.

"Якщо під мобілізацію надходитиме відповідна допомога, то посилення можливе. Якщо ні, то навряд чи. Скільки б ми не мобілізували, ми не зможемо перемогти лише за рахунок живої сили, тому що Росія зі зрозумілих причин може поставити "під рушницю" набагато більше людей", - заявив експерт.

При цьому він зазначив, що майбутні успіхи Сил оборони безпосередньо залежать від підтримки союзників. Без неї війна Росії проти України остаточно перейде в позиційну.

Мобілізація в Україні

Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Це означає, що чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а отже, підпадають під призов до армії.

Насамперед проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС із поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.

Наприкінці літа президент Володимир Зеленський повідомив, що до нього зверталися військові із проханням посилити мобілізацію.

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Війна Росії проти України Мобілізація в Україні
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