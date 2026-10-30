Будет ли похолодание? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные и понедельник

Погода в Украине в течение выходных ожидается облачная, а местами - и дождливая. Тем временем начало следующей рабочей недели может принести определенные синоптические изменения.
Подробнее о прогнозе на субботу, воскресенье и понедельник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в субботу, 31 октября, погода в Украине будет облачной:
Ветер ожидается северо-западный, а в восточных областях - юго-восточный. Со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
Согласно прогнозу Укргидрометцентра на период с 31 октября по 2 ноября, погода в Украине в течение этих дней может несколько меняться.
В воскресенье, 1 ноября, небольшие и умеренные дожди вероятны:
В Карпатах дождь может быть с мокрым снегом.
На остальной территории Украины - преимущественно без осадков.
В понедельник, 2 ноября, в Украине будет преобладать погода без осадков.
Температура воздуха в эти дни ожидается.
По территории Киевской области и города Киева погоду 31 октября прогнозируют облачную.
Местами - небольшой дождь.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в субботу днем:
Тем временем 1 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, температура воздуха в столице несколько снизится.
Ночью столбики термометров могут показывать (в среднем) около +6°С.
Днем воздух может прогреться (в среднем) незначительно больше - до +8°С.
В начале новой рабочей недели - 2 ноября - ночью +6°С, днем +9°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в ноябре и зимой (согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра).
Кроме того, мы объясняли, каким бывает ноябрь в Украине в целом.
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