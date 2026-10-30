Будет ли похолодание? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные и понедельник

Особенности погоды в Украине 31 октября

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в субботу, 31 октября, погода в Украине будет облачной:

умеренные дожди вероятны в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях;

вероятны в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях; небольшие дожди (местами) - на остальной территории Украины.

Ветер ожидается северо-западный, а в восточных областях - юго-восточный. Со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +2...+8°C;

днем +7...+12°C.

Особенности погоды в Украине 31 октября (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится ситуация в воскресенье и понедельник

Согласно прогнозу Укргидрометцентра на период с 31 октября по 2 ноября, погода в Украине в течение этих дней может несколько меняться.

В воскресенье, 1 ноября, небольшие и умеренные дожди вероятны:

на востоке;

на северо-востоке;

на Закарпатье.

В Карпатах дождь может быть с мокрым снегом.

На остальной территории Украины - преимущественно без осадков.

Особенности погоды в Украине 1 ноября (инфографика: РБК-Украина)

В понедельник, 2 ноября, в Украине будет преобладать погода без осадков.

Температура воздуха в эти дни ожидается.

ночью - около +1...+8°C (на востоке и юго-востоке страны до +11°C);

днем - около +6...+14°C.

Что прогнозируют по Киевской области и Киеву

По территории Киевской области и города Киева погоду 31 октября прогнозируют облачную.

Местами - небольшой дождь.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +6...+8°С;

по области +3...+8°С.

Температура воздуха в субботу днем:

в Киеве - около +10°С;

по области +7...+12°С.

Тем временем 1 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, температура воздуха в столице несколько снизится.

График прогноза погоды по Киеву (инфографика: meteo.gov.ua)

Ночью столбики термометров могут показывать (в среднем) около +6°С.

Днем воздух может прогреться (в среднем) незначительно больше - до +8°С.

В начале новой рабочей недели - 2 ноября - ночью +6°С, днем +9°С.