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Будет ли дополнительная мобилизация в Украине: ответ Данилова

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Артур Родивилов

Третья волна мобилизации в Украине идет по плану. Сейчас нет необходимости в дополнительном наборе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире ток-шоу "Говорить великий Львів".

Он отметил, что в Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией

"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - заявил Данилов.

По его словам, вопрос о дополнительной мобилизации регулярно рассматривается на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников напомнил, что объявлять дополнительную мобилизацию в Украине или нет будет решать Генштаб. В настоящее время осуществляются определенные шаги, связанные с формированием резервов, их подготовкой.

Напомним, что военное положение и мобилизацию в Украине продолжили сроком до 21 ноября 2022 года.

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СНБОмобилизация в Украине