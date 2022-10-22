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Чи буде додаткова мобілізація в Україні: відповідь Данілова

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК Україна)
Автор: Артур Родивилов

Третя хвиля мобілізації в Україні йде за планом. Зараз немає потреби у додатковому наборі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі ток-шоу "Говорити великий Львів".

Він зазначив, що в Україні відсутні проблеми з мобілізацією

"Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки для захисту нашої країни. Проблем немає, і якщо буде необхідність додаткової мобілізації, впевнений, що проблем не буде", - заявив Данілов.

За його словами, питання щодо додаткової мобілізації регулярно розглядається на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков нагадав, що оголошуватиме додаткову мобілізацію в Україні чи ні вирішуватиме Генштаб. Нині здійснюються певні кроки, пов'язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою.

Нагадаємо, що воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили терміном до 21 листопада 2022 року.

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