Будет ли дефицит продуктов и рост цен? В Кабмине оценили последствия ударов РФ
Россия все более активно повреждает и уничтожает склады торговых сетей в Украине. Несмотря на это, ситуация не является критической.
С таким заявлением на брифинге выступил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина.
Глава ведомства заверил, что пока украинцам не стоит бояться дефицита продовольствия - его нет.
Высоцкий не скрывает, что вражеские удары привели к сбоям отдельных логистических путей, однако ситуация под контролем.
Министр также добавил, что Кабмин пытается привлечь все доступные резервные места для хранения продуктов - поиск альтернатив для уничтоженных складов продолжается.
Высоцкий признает, что дополнительных затрат избежать не удастся.
"Но это точно не такие затраты, которые могут говорить об изменении цены на десятки процентов - такого тоже сегодня нет и в целом не будет", - подчеркнул глава ведомства.
По его словам, определенную часть продукции в магазины придется доставлять "с колес".
Он также заверил, что потери продукции в пределах 30-40% можно заменить относительно быстро.
Более того, Кабмин уже начал дополнительный анализ ценовой ситуации. По состоянию на сегодняшний день резких скачков цен не зафиксировано.
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