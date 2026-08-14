Будет ли дефицит продуктов и рост цен? В Кабмине оценили последствия ударов РФ

Россия все более активно повреждает и уничтожает склады торговых сетей в Украине. Несмотря на это, ситуация не является критической.

С таким заявлением на брифинге выступил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина .

Глава ведомства заверил, что пока украинцам не стоит бояться дефицита продовольствия - его нет.

Высоцкий не скрывает, что вражеские удары привели к сбоям отдельных логистических путей, однако ситуация под контролем.

Министр также добавил, что Кабмин пытается привлечь все доступные резервные места для хранения продуктов - поиск альтернатив для уничтоженных складов продолжается.

Высоцкий признает, что дополнительных затрат избежать не удастся.

"Но это точно не такие затраты, которые могут говорить об изменении цены на десятки процентов - такого тоже сегодня нет и в целом не будет", - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, определенную часть продукции в магазины придется доставлять "с колес".

Он также заверил, что потери продукции в пределах 30-40% можно заменить относительно быстро.

Более того, Кабмин уже начал дополнительный анализ ценовой ситуации. По состоянию на сегодняшний день резких скачков цен не зафиксировано.