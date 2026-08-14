Чи буде дефіцит продуктів і ріст цін? В Кабміні оцінили наслідки ударів РФ

Росія дедалі активніше пошкоджує та знищує склади торговельних мереж в Україні. Попри це, наразі ситуація не є критичною.

З такою заявою під час брифінгу виступив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна .

Глава відомства запевнив, що наразі українцям не варто боятися дефіциту продовольства - його немає.

Висоцький не приховує, що ворожі удари призвели до збоїв окремих логістичних шляхів, однак поки ситуація під контролем.

Міністр також додав, що Кабмін намагається залучити всі доступні резервні місця для зберігання продуктів - пошук альтернатив для знищених складів триває.

Висоцький визнає, що без додаткових витрат не минеться.

"Але це точно не такі витрати, які можуть говорити про зміну ціни на десятки відсотків - такого також на сьогодні немає і в цілому не буде", - наголосив глава відомства.

За його словами, певну частину продукції до магазинів доведеться доставляти "з коліс".

Він також запевнив, що втрати продукції у межах 30-40% можна замінити відносно швидко.

Ба більше, Кабмін уже розпочав додатковий аналіз цінової ситуації. Станом на сьогодні різких стрибків цін не зафіксовано.