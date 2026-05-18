Будет ли дефицит бензина и почему цены на АЗС различаются: главное о рынке топлива в Украине

Главное: Фактор цены: Украина на 100% импортирует топливо, поэтому ценники на АЗС полностью повторяют мировые тенденции.

Украина на 100% импортирует топливо, поэтому ценники на АЗС полностью повторяют мировые тенденции. Прогноз: Рынок нашел хрупкую опору, бензин немного подорожал (где-то на 1 грн). Дальнейшая цена зависит от непредсказуемой ситуации вокруг Ирана и заявлений Трампа.

Рынок нашел хрупкую опору, бензин немного подорожал (где-то на 1 грн). Дальнейшая цена зависит от непредсказуемой ситуации вокруг Ирана и заявлений Трампа. Дефицита не будет: Топлива в стране достаточно. Запасов дизеля хватит более чем на месяц, а бензина - почти на два месяца.

Топлива в стране достаточно. Запасов дизеля хватит более чем на месяц, а бензина - почти на два месяца. Откуда везут: Основные маршруты идут через юг (Румыния и ее порты) и западную границу (Польша, транзит из Литвы, польские и немецкие порты).

Основные маршруты идут через юг (Румыния и ее порты) и западную границу (Польша, транзит из Литвы, польские и немецкие порты). Разница в ценах на заправках: Зависит от уплаты налогов (нагрузка разнится в 2-3 раза), маркетинговых скидок (до 5-6 грн на литре) и расходов крупных сетей на лаборатории и контроль качества.

– Что сейчас больше всего давит на цену топлива в Украине - мировая стоимость нефти, курс валют или внутренние факторы?

– Курс валют у нас сейчас стабильный, поэтому это не главный фактор.

Для Украины ключевое – это мировой рынок, поскольку мы являемся стопроцентным импортером топлива и все покупаем за рубежом. Именно это больше всего влияет на цену.

– Каких цен на АЗС нам ждать до конца месяца? Есть ли предпосылки для резкого скачка или, наоборот, снижения?

– Складывается впечатление, что рынок в определенной степени стабилизировался и нашел шаткую точку опоры.

Видим колебания: на прошлой неделе цены сначала упали, потом поднялись. Сегодня бензин снова немного подорожал – примерно на гривну. То есть ситуация сейчас рабочая.

При этом ничего исключать нельзя, потому что все следят за ситуацией в Иране. Она по-прежнему абсолютно непредсказуема. Казалось, что приближается развязка, но сейчас снова звучат воинственные заявления Трампа. К чему это приведет – никто не знает.

Единственное, что можно сказать точно: топлива на внутреннем рынке более чем достаточно. Запасы большие, поэтому без топлива мы не останемся. А вот его стоимость будет зависеть от ситуации в мире.

– Есть ли сейчас риски дефицита бензина из-за логистических проблем на границе или обстрелов инфраструктуры?

– Нет. Запасы более чем достаточные.

По нашим оценкам, запасов дизтоплива в стране более чем на месяц, бензина – почти на два месяца. Поэтому проблем с наличием горючего нет. Вопрос лишь в стоимости, которая зависит от мировой ситуации.

– Откуда сейчас в Украину поступает основной объем топлива и как европейские цены влияют на наш внутренний рынок?

– Мировые и европейские цены – это главный фактор ценообразования для Украины.

Мы анализировали динамику цен в мире и в Украине и видим, что фактически полностью повторяем мировые тенденции – как при росте, так и при падении цен.

По поводу поставок, есть два основных направления. Первое – южное, через Румынию и румынские порты. Второе – западная граница, прежде всего через Польшу. Через польское направление поступает как топливо польского происхождения, так и транзит из Литвы и через польские и немецкие порты.

Читайте также: Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины

– Большая разница в ценах на брендовых АЗС и мелких сетях - это вопрос качества топлива или просто маркетинг?

– Здесь нет одного объяснения.

Во-первых, есть разное отношение к уплате налогов. Мы анализировали налоговую нагрузку на литр топлива, и в отдельных сетях она может отличаться в два-три раза. Это свидетельствует о том, что кто-то имеет возможность платить меньше.

Во-вторых, большое значение имеет маркетинг. Если смотреть не на цены на стелах, а на реальные цены продажи с учетом скидок и бонусов, то разница будет меньше. Дисконтные программы иногда дают экономию до 5-6 грн на литре.

В то же время имеет значение и качество топлива. Крупные сети имеют мощные системы контроля качества - лаборатории, персонал, транспорт. Это большие расходы. На самом деле полноценные системы контроля качества есть только в нескольких крупнейших сетях.