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Безопасно ли купаться в Одессе после затопления судна GOLDEN LEO: что говорят в ОВА

18:16 29.07.2026 Ср
3 мин
Этот вопрос волнует как туристов, приехавших в Одессу, так и одесситов
aimg Анастасия Никончук
Безопасно ли купаться в Одессе после затопления судна GOLDEN LEO: что говорят в ОВА Фото: GOLDEN LEO (GettyImages)
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Одесская областная военная администрация сообщила о текущей ситуации вокруг судна GOLDEN LEO, затонувшего возле побережья Одессы после российской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОДА Олега Кипера в Telegram.

Что показал мониторинг

Одесская областная военная администрация обнародовала новую информацию о судне GOLDEN LEO, которое 26 июля затонуло неподалеку от побережья Одессы в результате российской атаки.

По решению внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций профильные службы и научные учреждения продолжают постоянный мониторинг акватории Черного моря.

В случае изменения ситуации они готовы оперативно задействовать необходимые средства реагирования.

Что происходит возле затонувшего судна

В администрации сообщили, что также определен механизм быстрого привлечения необходимых ресурсов, включая сорбенты и специализированную технику, если в этом возникнет необходимость.

По результатам анализа спутниковых материалов местонахождение затонувшего судна установлено.

"По состоянию на 29 июля 2026 года признаков загрязнения морской акватории нефтепродуктами не обнаружено", - сообщил Кипер.

Ситуация остается под контролем

В Одесской ОВА подчеркнули, что наблюдение за состоянием акватории Черного моря продолжается в постоянном режиме.

"Мониторинг продолжается. Ситуация находится на постоянном контроле", — сообщили в администрации.

К наблюдению привлечены Одесская областная военная администрация, Администрация морских портов Украины и Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Безопасно ли купаться в море?

Пока специалисты не фиксируют загрязнения акватории нефтепродуктами, официальных оснований для введения ограничений на купание из-за затопления GOLDEN LEO нет.

Предыстория

Экологи предупреждали о возможной угрозе загрязнения Черного моря после затопления судна GOLDEN LEO, которое затонуло в результате российской атаки.

По словам эколога Украинского научного центра экологии моря Виктора Коморина, основную опасность могут представлять топливо и смазочные материалы, находящиеся на борту.

Коморин сообщил, что эксперты изучат спутниковые снимки, чтобы определить наличие нефтяного пятна и спрогнозировать его возможное распространение под воздействием ветра и волн.

При этом груз кукурузы, который перевозило судно, по его оценке, не должен существенно повлиять на состояние морской среды.

Эколог также отметил, что в случае утечки нефтепродукты могут попадать в воду постепенно, а не одномоментно.

Напоминаем, что на фоне временной остановки судоходства в украинские морские порты из-за российских атак Украина, Европейская комиссия, Румыния и Молдова обсудили расширение альтернативных экспортных маршрутов через порты Дуная. Стороны рассмотрели меры, которые должны помочь сохранить поставки украинской продукции и снизить влияние ограничений на логистику.

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