Чи безпечно купатися в Одесі після затоплення судна GOLDEN LEO: що говорять в ОВА

Одеська обласна військова адміністрація повідомила про поточну ситуацію навколо судна GOLDEN LEO, яке затонуло біля узбережжя Одеси після російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОДА Олега Кіпера у Telegram.

Що показав моніторинг

Одеська обласна військова адміністрація оприлюднила нову інформацію про судно GOLDEN LEO, яке 26 липня затонуло неподалік узбережжя Одеси внаслідок російської атаки.

За рішенням позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій профільні служби та наукові установи продовжують постійний моніторинг акваторії Чорного моря.

У разі зміни ситуації вони готові оперативно використовувати необхідні засоби реагування.

Що відбувається біля затонулого судна

В адміністрації повідомили, що також визначено механізм швидкого залучення необхідних ресурсів, включаючи сорбенти та спеціалізовану техніку, якщо у цьому виникне потреба.

За результатами аналізу супутникових матеріалів місцезнаходження затонулого судна встановлено.

"Станом на 29 липня 2026 року ознак забруднення морської акваторії нафтопродуктами не виявлено", - повідомив Кіпер.

Ситуація залишається під контролем

В Одеській ОВА наголосили, що спостереження за станом акваторії Чорного моря продовжується у постійному режимі.

"Моніторинг продовжується. Ситуація перебуває на постійному контролі", - повідомили в адміністрації.

До спостереження залучено Одеську обласну військову адміністрацію, Адміністрацію морських портів України та Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Чи безпечно купатися у морі?

Поки фахівці не фіксують забруднення акваторії нафтопродуктами, офіційних підстав для запровадження обмежень на купання через затоплення GOLDEN LEO немає.

Передісторія

Екологи попереджали про можливу загрозу забруднення Чорного моря після затоплення судна GOLDEN LEO, яке затонуло внаслідок російської атаки.

За словами еколога Українського наукового центру екології моря Віктора Коморина, основну небезпеку можуть становити паливо та мастильні матеріали, що знаходяться на борту.

Коморин повідомив, що експерти вивчать супутникові знімки, щоб визначити наявність нафтової плями та спрогнозувати її можливе поширення під впливом вітру та хвиль.

При цьому вантаж кукурудзи, який перевозило судно, за його оцінкою, не має суттєво вплинути на стан морського середовища.

Еколог також зазначив, що у разі витоку нафтопродукти можуть потрапляти у воду поступово, а не миттєво.