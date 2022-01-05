На Донбасі протягом доби обстрілів не зафіксовано
Фото: на Донбасі протягом доби обстрілів не зафіксовано (facebook.com/mod.mil.rus)
Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові контролюватимуть ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
При цьому в штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної російської агресії.
Раніше ми писали, що на Донбасі важко поранений боєць: бойовики били з гранатометів і стрілецької зброї.