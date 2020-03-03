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У Китаї заарештували чиновників через коронавірус

Новини » В світі     03.03.2020 - 09:37
У Китаї заарештували чиновників через коронавірус
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Інфікована коронавірусом жінка змогла приїхати з Уханя в Пекін

Китайська влада заарештувала дев'ять чиновників в провінції Хубей через інфіковану коронавирусом жінку, яка змогла приїхати з Уханя в Пекін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайські ЗМІ.

Повідомляється, що жінку змогли доставити в Пекін після того, як вона була звільнена з жіночої в'язниці в Ухані. Після прибуття в Пекін у неї був виявлений коронавірус. При цьому в той момент Ухань був закритий на карантин через спалах вірусу.

Міністерство юстиції Китаю звинуватило офіційних осіб на чолі з начальником департаменту юстиції провінції Хубей у нехтування посадовими обов'язками, що також поставило під загрозу епідемічний контроль в Пекіні.

Нагадаємо, станом на ранок 3 березня кількість жертв коронавіруса в Китаї досягло 2943 осіб. При цьому в 31 провінції зафіксовано 80 151 підтверджений випадок зараження, з лікарень виписані всього 47 204 людини.

нагадаємо, 2 березня ще 9 країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс, Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія, Португалія і Марокко. Всього інфекція поширилася на 67 країн. При цьому за добу за межами Китаю було зареєстровано майже в 9 разів більше випадків зараження коронавірусом COVID-19, ніж в самому Китаї.

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