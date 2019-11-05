Стан українських політв'язнів в РФ погіршується, - Денісова

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Їх здоров'я в поганому стані

Здоров'я українських політв'язнів Джеміль Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова і Асана Янікова перебуває в поганому стані, їм потрібна медична допомога. Про це Facebook український омбудсмен повідомила Людмила Денісова.

За її даними, Джеміль Гафаров, який перебуває в одному з СІЗО в Ростовській області має проблеми з нирками і потребує термінової медичної допомоги.

Сервет Газієв, якого також містять в Ростовській області, має проблеми з кишечником і зубами. Йому також потрібна госпіталізація.

Енвер Омеров і Асан Яник, яких тримають у СІЗО в анексованому Севастополі, мають проблеми зі здоров'ям, які потребують негайного хірургічного втручання.

"Звернулася з відповідним проханням до уповноваженого з прав людини РФ Тетяні Москалькової вжити невідкладних заходів для проведення повного медичного обстеження громадян України, за результатами якого надати відповідну медичну допомогу", - повідомила Денисова.

Нагадаємо, Джеміль Гафаров, Сервет Газієв, Енвер Омеров і Асан Яник були затримані за підозрою в участі в забороненої на території РФ релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше підконтрольний Росії суд Криму продовжив арешт 4 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ельдар Кантимиров залишаться під вартою до 5 лютого 2020 року.

Раніше РБК-Україна писало, що в анексованому Криму російські силовики здійснили 80 обшуків з початку року, а також 126 затримань і 282 арешти. 62 обшуку проходили у кримських татар.