ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під арештом

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 19:37
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під арештом
Ілюстративне фото (wikimapia)

"Суд" відхилив апеляції

Підконтрольний Росії "Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги адвокатів на продовження запобіжного заходу фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслану Месутову і Ельдару Кантемирову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Таким чином, вони залишаться в СІЗО до 20 лютого 2020 року. Наголошується, що засідання проводилося в закритому режимі.

"Адвокатом Азаматовим подавалися клопотання про відкриття процесу. Суд допустив гласність тільки під час оголошення рішення. Суд порадився дві хвилини, однак за цей час родичі наших підзахисних не встигли потрапити до зали суду", - повідомив адвокат Сіяр Панич.

Він так само розповів, що клопотав про доставляння Месутова до зали суду, проте суд не задовольнив цю вимогу, і Месутов разом з Кантемировым брали участь у засіданні по відеоконференцзв'язку з СІЗО.

"Тому обговорити з моїм підзахисним питання, в яких присутня якась адвокатська таємниця, не предоставилось можливим. У підсумку наші суд відхилив апеляційні скарги", - розповів адвокат.

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 листопада, під час засідання суду в Ростові-на-Дону російський прокурор оголосив звинувачення 8 фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що в окупованому Криму підконтрольний Російській Федерації "суд" прийняв рішення про продовження запобіжного заходу шістьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір".

У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" вилучили ліки перед етапуванням, - адвокат У Криму продовжили арешт 6 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
Новини України Хізб ут-Тахрір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся