Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під арештом

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"Суд" відхилив апеляції

Підконтрольний Росії "Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги адвокатів на продовження запобіжного заходу фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслану Месутову і Ельдару Кантемирову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Таким чином, вони залишаться в СІЗО до 20 лютого 2020 року. Наголошується, що засідання проводилося в закритому режимі.

"Адвокатом Азаматовим подавалися клопотання про відкриття процесу. Суд допустив гласність тільки під час оголошення рішення. Суд порадився дві хвилини, однак за цей час родичі наших підзахисних не встигли потрапити до зали суду", - повідомив адвокат Сіяр Панич.

Він так само розповів, що клопотав про доставляння Месутова до зали суду, проте суд не задовольнив цю вимогу, і Месутов разом з Кантемировым брали участь у засіданні по відеоконференцзв'язку з СІЗО.

"Тому обговорити з моїм підзахисним питання, в яких присутня якась адвокатська таємниця, не предоставилось можливим. У підсумку наші суд відхилив апеляційні скарги", - розповів адвокат.

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 листопада, під час засідання суду в Ростові-на-Дону російський прокурор оголосив звинувачення 8 фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що в окупованому Криму підконтрольний Російській Федерації "суд" прийняв рішення про продовження запобіжного заходу шістьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір".