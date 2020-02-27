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Діяльність "Слуги народу" негативно оцінюють 46,9% українців

Новини » Політика     27.02.2020 - 20:07
Діяльність "Слуги народу" негативно оцінюють 46,9% українців
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Майже половина українців незадоволені роботою монобільшості

Майже половина (46,9%) українців негативно оцінюють діяльність політичної партії "Слуга Народу", при цьому 36,3% - вважають, що монобільшість в парламенті несе негативні наслідки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Так, згідно з проведеним соціологічним дослідженням, респонденти частіше негативно оцінюють діяльність фракції партії "Слуга народу" у Верховній раді. 47% опитаних відповіли, що ставляться до діяльності партії "Скоріше негативно" і "вкрай негативно". Ця оцінка істотно погіршилася у порівнянні з вереснем 2019, коли 50% громадян оцінювали її позитивно і лише 11% негативно.

Крім того, 36% опитаних вважають, що сформована в парламенті більшість у складі однієї партії принесе країні більше негативних наслідків. У вересні 2019 більшість опитаних (52%) вважали, що це буде більше позитивних наслідків для країни.

Разом з тим тільки 23% опитаних вважають, що "монобільшість" принесе країні позитивні наслідки.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької й Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, згідно зі свіжими результатами опитування КМІС, у лютому українці були більше незадоволені роботою Верховної ради, ніж Кабінету міністрів України.

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