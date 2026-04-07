Четвертый по размеру НПЗ России остановился после удара украинских дронов, - Reuters

20:59 07.04.2026 Вт
2 мин
Завод "Нижегороднефтеоргсинтез" является четвертым по размерам в России и перерабатывает 16 млн тонн нефти в год
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: НПЗ в Нижегородской области дроны поразили 5 апреля, там возникли пожары (росСМИ)

Нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских БПЛА 5 апреля.

Источники издания отметили, что завод остановил работу после ударов украинских беспилотников.Завод, который принадлежит компании "Лукойл" и является вторым по величине производителем бензина в России, получил серьезные повреждения инфраструктуры.

После воскресной атаки дрона "Лукойл" прекратил предлагать на продажу бензин, дизельное топливо и мазут производства "Нижегороднефтеоргсинтеза".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после украинской атаки подтвердил поражение двух объектов на территории завода. Кроме производственных мощностей, пострадали электростанция и несколько близлежащих зданий. Поставки нефтепродуктов с предприятия могут быть приостановлены как минимум до конца апреля.

Завод "Нижегороднефтеоргсинтез" является четвертым по величине в России. НПЗ способен перерабатывать 16 млн тонн нефти в год (около 320 000 баррелей в день). К тому же предприятие расположено в 450 км к востоку от Москвы, что делает его ключевым поставщиком для центрального региона России.

Постоянные удары по НПЗ заставляют Россию сокращать экспорт и искать способы покрыть дефицит топлива на внутреннем рынке, что напрямую влияет на логистику оккупационных войск в Украине, резюмирует издание.

Напомним, что в ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российской армии и инфраструктуры. Среди пораженных целей - НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", где после атаки вспыхнул масштабный пожар.

Отметим, что кроме этого НПЗ, также и российский нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске прекратил работу на неопределенный срок после ударов Украины. Еще ночью 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - тогда в сети появились видео с пожаром на терминале "Шесхарис" и сообщения о взрывах.

Также в ГШ ВСУ подтвердили, что украинские защитники в ночь на 7 апреля снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который расположен на берегу Балтийского моря. Украина атакует его вторую неделю подряд. Фактически, порт выведен из строя, нагружать нефть на танкеры он сейчас не способен.

