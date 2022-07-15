ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців закликали не розповсюджувати особисту інформацію полонених: чому це небезпечно

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 15 липня 2022 12:12
Українців закликали не розповсюджувати особисту інформацію полонених: чому це небезпечно Фото: українів просять не поширювати важливу інформацію про полонених (zsu gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українців просять не поширювати особисту інформацію військовополонених. Це може нашкодити захиснику та ускладнити процес звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Головне управління розвідки Міноборони.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими нагадав, які дані про захисників не можна розповсюджувати:

  • позивні;
  • військову частину;
  • місце дислокації підрозділу;
  • обставини потрапляння в полон.

Крім того, не потрібно розповідати публічно чи поширювати в мережі інформації про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких. Це провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.

Куди звертатися з питаннями про полонених?

Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

  • +380954127424

Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.

Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37

Національне інформаційне бюро:

  • 1648
  • (044)287 81 65

Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:

  • +380676508332
  • +380980873601

Національна поліція:

  • +380894201866

Міжнародний комітет Червоного Хреста:

  • 0 800 300 155

Нагадаємо, 12 липня Україна також повернула з полону окупантів 5 громадян, яким вдалося вижити.

Також того ж дня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
военнопленный Війна Росії проти України
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року