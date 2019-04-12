ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чверть отримувачів субсидій в Києві не заплатили за ЖКП

Новини » Економіка    12.04.2019 - 18:31
Чверть отримувачів субсидій в Києві не заплатили за ЖКП
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

З березня отримувачі субсидій повинні самі розраховуватися за комунальні послуги

Рівень розрахунків серед отримувачів субсидій за надані комунальні послуги в Києві становить 75%. Про заявив під час брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначив Пантелеєв, для початкового періоду це достатньо високий рівень розрахунку. Однак він зауважив, що громадяни, які отримують субсидії, мають контролювати свої платежі та не допускати прострочених платежів. Адже це може стати причиною припинення надання субсидії у майбутні періоди.

"Із березня 2019 року уряд розпочав виплату субсидій готівкою тим громадянам, яким субсидію призначено у 2018 році. У рахунках на оплату комунальних послуг субсидія більше не відображається, приходить на картки Ощадбанку та через сервіс "Швидка копійка". З березня скасовується таке поняття, як обов'язковий платіж. Субсидіанти, які отримуватимуть всю суму допомоги на руки, мають самостійно розрахуватися за спожиті у лютому газ, електроенергію, воду та тепло, тобто сплатити вартість послуг, що вказана у платіжці", - сказав Пантелеєв.

Він нагадав, що монетизована субсидія - це цільові кошти, які необхідно спрямовувати на оплату комунальних послуг, щоб не накопичувати борг.

За даними КМДА, станом на сьогодні у Києві субсидію отримує 162 тисячі родин.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд станом на 25 березня 2019 року завершив фінансування пенсій та житлових субсидій за місяць. На пенсійні виплати в березні направлено 36,41 млрд грн, на монетизовані субсидії - 3,98 млрд грн.

За даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.

Виплату субсидій грошима продовжать після опалювального сезону Кабмін внесе зміни у постанову про субсидії
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЖКХсубсідіїмонетизация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся