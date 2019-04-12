Чверть отримувачів субсидій в Києві не заплатили за ЖКП

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

З березня отримувачі субсидій повинні самі розраховуватися за комунальні послуги

Рівень розрахунків серед отримувачів субсидій за надані комунальні послуги в Києві становить 75%. Про заявив під час брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначив Пантелеєв, для початкового періоду це достатньо високий рівень розрахунку. Однак він зауважив, що громадяни, які отримують субсидії, мають контролювати свої платежі та не допускати прострочених платежів. Адже це може стати причиною припинення надання субсидії у майбутні періоди.

"Із березня 2019 року уряд розпочав виплату субсидій готівкою тим громадянам, яким субсидію призначено у 2018 році. У рахунках на оплату комунальних послуг субсидія більше не відображається, приходить на картки Ощадбанку та через сервіс "Швидка копійка". З березня скасовується таке поняття, як обов'язковий платіж. Субсидіанти, які отримуватимуть всю суму допомоги на руки, мають самостійно розрахуватися за спожиті у лютому газ, електроенергію, воду та тепло, тобто сплатити вартість послуг, що вказана у платіжці", - сказав Пантелеєв.

Він нагадав, що монетизована субсидія - це цільові кошти, які необхідно спрямовувати на оплату комунальних послуг, щоб не накопичувати борг.

За даними КМДА, станом на сьогодні у Києві субсидію отримує 162 тисячі родин.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд станом на 25 березня 2019 року завершив фінансування пенсій та житлових субсидій за місяць. На пенсійні виплати в березні направлено 36,41 млрд грн, на монетизовані субсидії - 3,98 млрд грн.

За даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.