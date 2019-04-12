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Четверть получателей субсидий в Киеве не заплатили за ЖКУ

Новости » Экономика    12.04.2019 - 18:31
Четверть получателей субсидий в Киеве не заплатили за ЖКУ
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

С марта получатели субсидий должны сами рассчитываться за коммунальные услуги

Уровень расчетов среди получателей субсидий за предоставленные коммунальные услуги в Киеве составляет 75%. Об этом заявил во время брифинга заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметил Пантелеев, для начального периода это достаточно высокий уровень расчетов. Однако он отметил, что граждане, которые получают субсидии, должны контролировать свои платежи и не допускать просроченных платежей. Ведь это может стать причиной прекращения предоставления субсидии в будущие периоды.

"С марта 2019 года правительство начало выплату субсидий наличными тем гражданам, которым субсидия назначена в 2018 году. В счетах на оплату коммунальных услуг субсидия больше не отображается, приходит на карты Ощадбанка и через сервис "Быстрая копейка". С марта отменяется такое понятие, как обязательный платеж. Субсидианты, которые будут получать всю сумму пособия на руки, должны самостоятельно рассчитаться за потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло, то есть оплатить стоимость услуг, указанную в платежке", - сказал Пантелеев.

Он напомнил, что монетизирована субсидия - это целевые средства, которые необходимо направлять на оплату коммунальных услуг, чтобы не накапливать долг.

По данным КГГА, по состоянию на сегодня в Киеве субсидию получает 162 тысячи семей.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд по состоянию на 25 марта 2019 года завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за месяц. На пенсионные выплаты в марте направлено 36,41 млрд грн, на монетизированные субсидии - 3,98 млрд грн.

По данным Государственной службы статистики, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств.

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