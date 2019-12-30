Четверо військових спеціального призначення звільнені в результаті обміну

В результаті обміну полоненими між Києвом і окупованими районами Донецької та Луганської області, який відбувся 29 грудня, звільнені четверо українських військових спеціального призначення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Сил спеціальних операцій.

Зараз військових обстежують фахівці.

"У рамках виконання домовленостей з обміну військовополонених, нарешті повернулися з російського полону четверо Воїнів спеціального призначення.

Стан військовослужбовців задовільний, але попереду ще триває медичне і психологічне обстеження ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив прес-секретар відомства Олексій Нікіфоров, з полону повернулися кавалер ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів майор Сергій Іванчук і сержант Іван Дєєв з 8-го полку спецпризначення, старшина Сергій Глондар і молодший сержант Олександр Коріньков з 3-го полку спецпризначення.

Нагадаємо, 29 грудня, відбувся обмін полоненими між Україною і так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

Україна буде продовжувати переговори про повернення додому ще 300 осіб. Як сказала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, питання буде обговорюватися в Мінську.

Президент Володимир Зеленський, зустрівши звільнених з полону ОРДЛО українців, дав короткий брифінг, в ході якого, зокрема, прокоментував участь в обміні екс- "беркутівців". Зеленський заявив, що віддав би 100 екс- "беркутівців" за одного українця, що утримується в полоні. Він також зазначив, що обмін свідчить про те, що перша частина в нормандському форматі виконана.