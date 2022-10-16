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Баскетбольная сборная Украины определилась с тренером на концовку отбора к ЧМ-2023

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Киев, Воскресенье 16 октября 2022 21:24
Баскетбольная сборная Украины определилась с тренером на концовку отбора к ЧМ-2023 Фото: Айнарс Багатскис будет и дальше работать со сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Наставником сборной Украины по баскетболу по решению профильной федерации останется Айнарс Багатскис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Латвийский специалист будет работать во главе "сине-желтых" до завершения квалификации перед чемпионатом мира-2023. Тренировать национальную команду он начал весной 2019 года.

Под руководством Багатскиса сборная Украины завоевала право сыграть на Евробаскете. Там украинцы одержали 3 победы в пяти матчах группы и вышли в плей-офф, где потерпели поражение от Польши на стадии 1/8 финала.

В отборе к ЧМ-2023 украинская сборная проведет еще четыре матча. В частности, в ноябре "сине-желтые" будут противостоять Нидерландам и Исландии. Весной же украинцев будут ждать поединки против сборной Италии и тех же нидерландцев.

Айнарс Багатскис перебрался в Украину в 2011 году. Сначала он работал с криворожским "Кривбассбаскетом", а в 2012-2014 гг. тренировал столичный "Будивельник". С "гладиаторами" латвиец дважды стал чемпионом Украины. В 2019-2022 гг. Багатскис возглавлял "Киев-Баскет".

К слову, гандбольная сборная Украины проиграла Румынии в квалификации к Евро-2024.

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