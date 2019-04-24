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Чешське видання вибачилось перед Зеленським

Новини » Вибори 2019    24.04.2019 - 19:36
Чешське видання вибачилось перед Зеленським
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Редакція вибачилася за матеріал про Зеленського, але змінила лише заголовок

Редакція Český rozhlas Plus замінила заголовок матеріалу про лідера президенських виборів в Україні Володимира Зеленського, однак у самому тексті не вбачає нічого образливого і неприйнятного. Про це повідомляє Посольство України в Чеській Республіці у  Facebook, яке і отримало лист на своє звернення  до редакції за роз'ясненнями з приводу цього матеріалу.

"Що стосується заголовка, то я вважаю його невдалим, і тому ми змінили його. Автор коментаря сподівався на те, що всі слухачі і читачі зрозуміють іронію, і передусім, що вони уважно читатимуть весь текст, щоб зрозуміти контекст", - йдеться у листі шеф-редактора.

Таким чином, заголовок матеріалу "Єврей на чолі українських фашистів" змінено на "Єврей очолив Україну".

Водночас, зміст коментаря Яна Фінгерланда про результати президентських виборів в Україні у програмі "Думки та аргументи" керівництво редакції вважає "фактично правильним" і нічого неприйнятного у ньому не вбачає, як не вбачає і причин для видалення тексту з сайту й аудіоархіву.

Нагадаємо, що скандальний матеріал видання у вигляді авторської колонки оглядача Яна Фінгерланда опублікували 23 квітня. У статті наголошується, що три чверті виборців обрали відкрито єврейського кандидата в президенти.

Зазначимо, Володимир Зеленський здобув перемогу на виборах президента України у другому турі 21 квітня. За нього віддали голос 73,22% українців. Передача повноважень від Петра Порошенка до Володимира Зеленського має відбутися протягом місяця.

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