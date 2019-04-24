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Чешское издание извинилось перед Зеленским

Новости » Выборы 2019    24.04.2019 - 19:36
Чешское издание извинилось перед Зеленским
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Редакция извинилась за материал о Зеленского, но изменила только заголовок

Редакция Český rozhlas Plus заменила заголовок материала о лидере президенских выборов в Украине Владимира Зеленского, однако в самом тексте не видит ничего оскорбительного и неприемлемого. Об этом сообщает Посольство Украины в Чешской Республике в Facebook, которое и получило письмо на свое обращение в редакцию за  разъяснениями по поводу этого материала.

"Что касается заголовка, то я считаю его неудачным, и поэтому мы изменили его. Автор комментария надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они внимательно будут читать весь текст, чтобы понять контекст", - говорится в письме шеф-редактора.

Таким образом, заголовок материала "Еврей во главе украинских фашистов" изменено на "Еврей возглавил Украину".

В то же время, содержание комментария Яна Фингерланда о результатах президентских выборов в Украине в программе "Мнения и аргументы" руководство редакции считает "фактически правильным" и ничего предосудительного в нем не усматривает, как не усматривает и причин для удаления текста с сайта и аудиоархива.

Напомним, что скандальный материал издание в виде авторской колонки обозревателя Яна Фингерланда опубликовало 23 апреля. В статье отмечается, что три четверти избирателей выбрали открыто еврейского кандидата в президенты.

Отметим, Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины во втором туре 21 апреля. За него отдали голос 73,22% украинцев. Передача полномочий от Петра Порошенко к Владимирк Зеленскому должна состояться в течение месяца.

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