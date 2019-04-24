Чешское издание извинилось перед Зеленским

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Редакция извинилась за материал о Зеленского, но изменила только заголовок

Редакция Český rozhlas Plus заменила заголовок материала о лидере президенских выборов в Украине Владимира Зеленского, однако в самом тексте не видит ничего оскорбительного и неприемлемого. Об этом сообщает Посольство Украины в Чешской Республике в Facebook, которое и получило письмо на свое обращение в редакцию за разъяснениями по поводу этого материала.

"Что касается заголовка, то я считаю его неудачным, и поэтому мы изменили его. Автор комментария надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они внимательно будут читать весь текст, чтобы понять контекст", - говорится в письме шеф-редактора.

Таким образом, заголовок материала "Еврей во главе украинских фашистов" изменено на "Еврей возглавил Украину".