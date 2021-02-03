Чехія запроваджує нові вимоги для в'їзду іноземців: що змінилося

Фото: люди в масках (freepik.com)

Уряд Чехії ухвалив нові правила в'їзду іноземців в країну, в тому числі для українців. Вони почнуть діяти з 5 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Чехії.

Нова захисна міра введена через несприятливий розвиток пандемію і побоювань щодо поширення нових штамів коронавірусу.

Так, з п'ятниці перед поїздкою до Чехії жителям більшості країн необхідно буде пройти тестування на COVID-19.

При цьому уряд розширив так званий "світлофор" для подорожей і додало "темно-червону зону", в яку потрапляють країни з дуже високим ризиком зараження. Це всі так звані треті країни (країни поза ЄС), у тому числі Україна.

Так, українцям, крім здачі тесту на коронавірус, по прибуттю обов'язково пройти п'ятиденний карантин. Однак для виходу з карантину необхідно буде здати ще один ПЛР-тест.

Нагадаємо, уряд Чехії ухвалив рішення посилити карантин у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Нові обмеження набудуть чинності в суботу, 30 січня.

Крім того, уряд Чехії прийняло рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, закрили всі магазини, окрім продуктових і аптек.