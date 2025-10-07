Чешки на каблуках и кожаный воротник: Андре Тан назвал самые неожиданные модные тренды

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал про несколько интересных тенденций, которые уже появились на подиумах и вызывают немало эмоций - от восхищения до удивления.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Жакет с пижамными брюками

Да, это звучит странно, но выглядит интересно. Классический жакет - символ деловой строгости, а пижамные брюки - воплощение комфорта и домашнего уюта.

Вместе эти элементы создают удивительно гармоничный образ, в котором чувствуется дух современной моды: свобода, ирония и ломка стандартов.

По мнению Андре Тана, именно в таких сочетаниях рождается новый стиль, где нет жестких правил, а есть индивидуальность.

Андре Тан рассказал про необычные тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шуба с перфорацией

Шуба - классический атрибут зимы, символ тепла и роскоши. Но перфорированная шуба - это уже совсем другое прочтение. Такой элемент гардероба вызывает вау-эффект и выполняет скорее декоративную функцию. Это не о практичности, а о заявлении.

Перфорация придает объем, визуальный рельеф, а главное - неожиданность, которая и является главной валютой современной моды.

Андре Тан рассказал про тренды с подиума (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумки необычной формы

Это настоящее искусство. Сумки в форме кастрюли, детского ведерка с иллюстрациями или миниатюрные модели, больше напоминающие элементы одежды - все это говорит о новой фэшн-волне, где аксессуар - это не просто дополнение, а самостоятельный арт-объект.

Такая сумка становится способом сказать миру: "Я не боюсь быть другим".

Андре Тан рассказал про необычные тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Чешки на каблуках

Этот тренд - еще один пример игры на контрастах. Удобные, лаконичные чешки - часть спортивного или домашнего образа - теперь дополнены каблуками, что превращает их в элегантную обувь для выхода.

Это вызов стереотипам и еще одна возможность разрушить барьеры между стилями.

Андре Тан рассказал про необычные тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кожаный воротничок

Аксессуар, который придает характер даже самому простому образу. Кожаный воротничок - это не просто элемент одежды, а символ силы, независимости и дерзкой моды.

Его можно комбинировать с классической рубашкой, платьем или даже худи, создавая неожиданные образы с намеком на бунтарство.

Тан рассказал про необычные тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кожаная куртка с аппликацией

Куртки с аппликациями - возвращение в эпоху кастомизации, когда вещи получают новую жизнь через декор.

В случае с кожей это еще и игра на контрасте фактур: гладкая поверхность против объемных аппликаций. Таковой элемент гардероба просто становится основным акцентом вида.

Андре Тан рассказал про необычные тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан напоминает: современная мода - это не про "правильно" или "неправильно", а о "своем" и "искреннем". Нестандартные тренды - это не только вызов, но и свобода, возможность творить, смешивать, провоцировать.