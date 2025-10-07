Чешки на підборах і шкіряний комірець: Андре Тан назвав найнесподіваніші модні тренди
Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про декілька цікавих тенденцій, які вже з'явилися на подіумах і викликають чимало емоцій - від захоплення до здивування.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.
Жакет із піжамними штанами
Так, це звучить дивно, але виглядає цікаво. Класичний жакет - символ ділової строгості, а піжамні штани - втілення комфорту і домашнього затишку.
Разом ці елементи створюють напрочуд гармонійний образ, у якому відчувається дух сучасної моди: свобода, іронія і ламання стандартів.
На думку Андре Тана, саме в таких поєднаннях народжується новий стиль, де немає жорстких правил, а є індивідуальність.
Андре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Шуба з перфорацією
Шуба - класичний атрибут зими, символ тепла і розкоші. Але перфорована шуба - це вже зовсім інше прочитання. Такий елемент гардероба викликає вау-ефект і виконує радше декоративну функцію. Це не про практичність, а про заяву.
Перфорація надає об'єму, візуального рельєфу, а головне - несподіванки, яка і є головною валютою сучасної моди.
Андре Тан розповів про тренди з подіуму (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Сумки незвичної форми
Це справжнє мистецтво. Сумки у формі каструлі, дитячого відерця з ілюстраціями або мініатюрні моделі, що більше нагадують елементи одягу, - все це говорить про нову фешн-хвилю, де аксесуар - це не просто доповнення, а самостійний арт-об'єкт.
Така сумка стає способом сказати світу: "Я не боюся бути іншим".
Андре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Чешки на підборах
Цей тренд - ще один приклад гри на контрастах. Зручні, лаконічні чешки - частина спортивного або домашнього образу - тепер доповнені підборами, що перетворює їх на елегантне взуття для виходу.
Це виклик стереотипам і ще одна можливість зруйнувати бар'єри між стилями.
Андре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Шкіряний комірець
Аксесуар, який надає характер навіть найпростішому образу. Шкіряний комірець - це не просто елемент одягу, а символ сили, незалежності та зухвалої моди.
Його можна комбінувати з класичною сорочкою, сукнею або навіть худі, створюючи несподівані образи з натяком на бунтарство.
Тан розповів про незвичні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Шкіряна куртка з аплікацією
Куртки з аплікаціями - повернення в епоху кастомізації, коли речі отримують нове життя через декор.
У випадку зі шкірою це ще й гра на контрасті фактур: гладка поверхня проти об'ємних аплікацій. Такий елемент гардероба просто стає основним акцентом вигляду.
Андре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Андре Тан нагадує: сучасна мода - це не про "правильно" або "неправильно", а про "своє" і "щире". Нестандартні тренди - це не тільки виклик, а й свобода, можливість творити, змішувати, провокувати.
