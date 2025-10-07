ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Чешки на підборах і шкіряний комірець: Андре Тан назвав найнесподіваніші модні тренди

Вівторок 07 жовтня 2025 13:45
UA EN RU
Чешки на підборах і шкіряний комірець: Андре Тан назвав найнесподіваніші модні тренди Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про декілька цікавих тенденцій, які вже з'явилися на подіумах і викликають чимало емоцій - від захоплення до здивування.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Жакет із піжамними штанами

Так, це звучить дивно, але виглядає цікаво. Класичний жакет - символ ділової строгості, а піжамні штани - втілення комфорту і домашнього затишку.

Разом ці елементи створюють напрочуд гармонійний образ, у якому відчувається дух сучасної моди: свобода, іронія і ламання стандартів.

На думку Андре Тана, саме в таких поєднаннях народжується новий стиль, де немає жорстких правил, а є індивідуальність.

Чешки на підборах і шкіряний комірець: Андре Тан назвав найнесподіваніші модні трендиАндре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шуба з перфорацією

Шуба - класичний атрибут зими, символ тепла і розкоші. Але перфорована шуба - це вже зовсім інше прочитання. Такий елемент гардероба викликає вау-ефект і виконує радше декоративну функцію. Це не про практичність, а про заяву.

Перфорація надає об'єму, візуального рельєфу, а головне - несподіванки, яка і є головною валютою сучасної моди.

Чешки на підборах і шкіряний комірець: Андре Тан назвав найнесподіваніші модні трендиАндре Тан розповів про тренди з подіуму (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумки незвичної форми

Це справжнє мистецтво. Сумки у формі каструлі, дитячого відерця з ілюстраціями або мініатюрні моделі, що більше нагадують елементи одягу, - все це говорить про нову фешн-хвилю, де аксесуар - це не просто доповнення, а самостійний арт-об'єкт.

Така сумка стає способом сказати світу: "Я не боюся бути іншим".

Чешки на підборах і шкіряний комірець: Андре Тан назвав найнесподіваніші модні трендиАндре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Чешки на підборах

Цей тренд - ще один приклад гри на контрастах. Зручні, лаконічні чешки - частина спортивного або домашнього образу - тепер доповнені підборами, що перетворює їх на елегантне взуття для виходу.

Це виклик стереотипам і ще одна можливість зруйнувати бар'єри між стилями.

Чешки на підборах і шкіряний комірець: Андре Тан назвав найнесподіваніші модні трендиАндре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шкіряний комірець

Аксесуар, який надає характер навіть найпростішому образу. Шкіряний комірець - це не просто елемент одягу, а символ сили, незалежності та зухвалої моди.

Його можна комбінувати з класичною сорочкою, сукнею або навіть худі, створюючи несподівані образи з натяком на бунтарство.

Чешки на підборах і шкіряний комірець: Андре Тан назвав найнесподіваніші модні трендиТан розповів про незвичні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шкіряна куртка з аплікацією

Куртки з аплікаціями - повернення в епоху кастомізації, коли речі отримують нове життя через декор.

У випадку зі шкірою це ще й гра на контрасті фактур: гладка поверхня проти об'ємних аплікацій. Такий елемент гардероба просто стає основним акцентом вигляду.

Чешки на підборах і шкіряний комірець: Андре Тан назвав найнесподіваніші модні тренди

Андре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан нагадує: сучасна мода - це не про "правильно" або "неправильно", а про "своє" і "щире". Нестандартні тренди - це не тільки виклик, а й свобода, можливість творити, змішувати, провокувати.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Тан Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи