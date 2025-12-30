Красный как символ 2026 года: бывшая Комарова показала праздничное платье

По восточному календарю 2026-й пройдет под знаком Огненной Лошади - символа энергии, движения и силы.

Именно поэтому красная палитра, динамичные силуэты и акцентные детали все чаще появляются в праздничных коллекциях дизайнеров. Образ Кучеренко удачно иллюстрирует, как эти тренды можно адаптировать к светскому и новогоднему формату.

Какой "лук" выбрала бывшая Комарова

Красное платье как главный акцент

Центральным элементом образа стало красное мини-платье, сочетающее классический гламур и современные дизайнерские решения. Особое внимание привлекает его трансформативность.

Платье дополнено съемной накидкой-пелериной с высоким воротником-стойкой, который застегивается на массивный золотой элемент. Такая деталь добавляет образу архитектурности, делает его более торжественным и статусным.

Бывшая жена Комарова (фото: instagram.com/aakucherenko)

Под накидкой скрыто корсетное платье-бюстье с четко очерченными линиями лифа. Благодаря этому силуэт выглядит собранным и женственным, а фигура - изящно подчеркнутой.

Насыщенный красный цвет платья работает как самостоятельное заявление: он не требует сложных принтов или декора и всегда ассоциируется с уверенностью и праздничностью. Особенно выигрышно такой оттенок смотрится в интерьерах отелей, на вечерних мероприятиях и новогодних приемах.

Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Аксессуары и обувь

Для завершения образа Кучеренко выбрала золотые акценты, которые логично поддерживают теплую цветовую гамму. Массивный браслет-цепочка с подвесками стал ключевым украшением, в то время как лаконичные золотые серьги-кольца не перегружают аутфит и сохраняют баланс.

Что надеть на Новый год (фото: instagram.com/aakucherenko)

Обувь - бежевые туфли-лодочки на каблуке - визуально удлиняют ноги и оставляют фокус именно на платье. Такой выбор считается универсальным решением для праздничных выходов, когда главный акцент должен оставаться на одежде.

Beauty-образ

Макияж Александры выдержан в классическом вечернем стиле. Красная помада, подобранная в тон платью, - проверенный прием для новогодней ночи, который всегда выглядит эффектно.

Прическа - гладкий низкий пучок с боковым пробором - открывает лицо и линию плеч, добавляя образу сдержанной элегантности.

Кучеренко задает тренды (фото: instagram.com/aakucherenko)

Почему этот образ актуален для 2026 года

Стоит обратить внимание сразу на несколько преимуществ этого "лука".

Во-первых, он соответствует символике года Огненной Лошади, где красный цвет ассоциируется с огнем, силой и движением.

Во-вторых, благодаря пелерине образ легко трансформируется: более сдержанный - для официальной части вечера и более открытый - для празднования и танцев.

Стиль Lady in Red, который выбрала Кучеренко, остается вне времени и каждый год возвращается в новых интерпретациях.

Именно поэтому этот образ уже сейчас называют одним из самых удачных вариантов для встречи Нового года 2026.

Александра Кучеренко показала праздничное платье (фото: instagram.com/aakucherenko)

