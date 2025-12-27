ua en ru
Джамала показала стильные образы с денимом, которые может повторить каждая

Суббота 27 декабря 2025 10:32
Джамала показала стильные образы с денимом, которые может повторить каждая Джамала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Джамала продемонстрировала, как превратить джинсовые вещи в стильные и практичные образы для повседневной жизни. Ее "луки" легко повторить, сочетая комфорт, современные тренды и индивидуальный стиль.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какие "луки" выбрала певица

Total look

Одним из самых актуальных трендов остается сочетание нескольких джинсовых вещей в одном образе. Джамала выбрала джинсовую рубашку и расклешенные джинсы темно-синего цвета - оттенка, который выглядит сдержанно и благородно.

Такой total look не только придает образу завершенности, но и визуально вытягивает силуэт.

Чтобы придать образу женственности и структуры, певица использует тонкий черный ремень поверх рубашки свободного кроя. Этот простой прием помогает подчеркнуть талию и создать элегантный контур фигуры.

Джамала показала стильные образы с денимом, которые может повторить каждаяДжамала показала модный "лук" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Деним в сочетании с трикотажем и принтами

Джамала мастерски комбинирует джинсы с другими фактурами, добавляя образам глубины и многослойности.

Интеллектуальный стиль preppy: белая рубашка под зеленый вязаный жилет в сочетании с классическими джинсами создает деловой и одновременно творческий образ, идеальный для офиса или встречи с коллегами.

Джамала показала стильные образы с денимом, которые может повторить каждаяДжамала показала, с чем носить джинсы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ретро-настроение: широкие джинсы палаццо с высокой посадкой певица дополняет бордово-белым полосатым лонгсливом и стильным кепи. Такой микс придает образу французского шарма и делает его более изысканным.

Джамала показала стильные образы с денимом, которые может повторить каждаяДжамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джинсовая рубашка как жакет

Интересно выглядит и использование джинсовой рубашки вместо легкой верхней одежды. Джамала сочетает темно-синюю рубашку с длинной юбкой в клетку и элегантными сапожками на шпильке. Контраст грубого денима и классической клетки создает свежий и современный стильный "лук".

Джамала показала стильные образы с денимом, которые может повторить каждаяДжамала показала модный образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Аксессуары и детали

Даже в повседневных образах певица не забывает о мелочах, которые делают стиль завершенным:

  • массивные кольца с камнями и лаконичные цепочки добавляют образу индивидуальности;
  • обувь с острым носком остается неизменным выбором для сочетания с широким денимом - это делает ноги визуально длиннее и изящнее.

Джамала демонстрирует, что деним может быть не только удобным, но и чрезвычайно стильным.

Сочетание различных фактур, акцент на талии, грамотное использование аксессуаров и современный подход к классическим вещам позволяют создать образы, которые выглядят изысканно и одновременно остаются практичными для повседневной жизни.

Джамала показала стильные образы с денимом, которые может повторить каждаяДжамала задает тренды (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Читайте РБК-Украина в Google News
