Шуба из экомеха и сдержанная роскошь: зимний образ внучки Софии Ротару
Внучка легендарной певицы Софии Ротару София Евдокименко показала стильный зимний образ в горах, сделав ставку на шубу из экомеха и тренд на сдержанную роскошь. Ее "лук" сочетает комфорт, минимализм и актуальные модные решения, которые все чаще выбирают звезды и инфлюенсеры этой зимой.
Какой "лук" выбрала Евдокименко
Главный акцент - экошуба
Ключевым элементом образа стала короткая шуба из экомеха молочного оттенка. Она сразу выделяется на фоне традиционных объемных моделей благодаря сложному крою.
Вместо прямого силуэта - акцентированная талия и пышная баска, формирующая женственный контур "песочных часов". Такой подход редко встречается в меховой верхней одежде и выглядит свежо и нестандартно.
Отдельного внимания заслуживает фактура изделия. Короткий ворс в стиле "шерпа" не только соответствует актуальным этическим тенденциям, но и добавляет образу мягкости и современного характера. Светлый кремовый цвет подчеркивает идею сдержанной роскоши и визуально освежает зимний аутфит.
Практичности образу добавляют высокий воротник-стойка и металлическая застежка-молния золотистого оттенка, которая выступает единственным заметным декоративным акцентом.
Внучка Ротару задает тренды (скриншот)
Лаконичная база и аксессуары
Чтобы не перегружать сложную по крою шубу, София сделала ставку на базовые вещи. Под верхней одеждой - белая водолазка в тонкий рубчик, которая создает ощущение многослойности и гармонично дополняет светлую палитру.
Низ образа - классические прямые джинсы синего цвета. Они заземляют нарядную шубу, делая образ уместным не только для фотосессий, но и для повседневных зимних прогулок.
Аксессуары подобраны сдержанно и продуманно. Небольшая сумка бежево-песочного оттенка с меховой отделкой "перекликается" с главным элементом "лука".
Солнцезащитные очки в темной оправе добавляют загадочности и выполняют практическую функцию в условиях яркого горного света. Завершающим штрихом стал минималистичный серебристый браслет.
София Евдокименко (скриншот)
Почему этот образ удачный
Следует обратить внимание на грамотное сочетание текстур: грубого денима, мягкого экомеха и гладкого трикотажа. Баланс между объемным верхом и лаконичным низом делает образ целостным и визуально легким.
"Лук" Софии Евдокименко - наглядный пример того, как экомех может выглядеть элегантно и статусно. Удачный крой, благородная цветовая гамма и минимализм в деталях доказывают: современная роскошь не нуждается в громких логотипах и чрезмерном декоре.
Внучка Софии Ротару показала модный "лук" (скриншот)
