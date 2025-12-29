ua en ru
Шуба из экомеха и сдержанная роскошь: зимний образ внучки Софии Ротару

Понедельник 29 декабря 2025 20:03
UA EN RU
Шуба из экомеха и сдержанная роскошь: зимний образ внучки Софии Ротару Внучка Ротару София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Катерина Собкова

Внучка легендарной певицы Софии Ротару София Евдокименко показала стильный зимний образ в горах, сделав ставку на шубу из экомеха и тренд на сдержанную роскошь. Ее "лук" сочетает комфорт, минимализм и актуальные модные решения, которые все чаще выбирают звезды и инфлюенсеры этой зимой.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Евдокименко

Главный акцент - экошуба

Ключевым элементом образа стала короткая шуба из экомеха молочного оттенка. Она сразу выделяется на фоне традиционных объемных моделей благодаря сложному крою.

Вместо прямого силуэта - акцентированная талия и пышная баска, формирующая женственный контур "песочных часов". Такой подход редко встречается в меховой верхней одежде и выглядит свежо и нестандартно.

Отдельного внимания заслуживает фактура изделия. Короткий ворс в стиле "шерпа" не только соответствует актуальным этическим тенденциям, но и добавляет образу мягкости и современного характера. Светлый кремовый цвет подчеркивает идею сдержанной роскоши и визуально освежает зимний аутфит.

Практичности образу добавляют высокий воротник-стойка и металлическая застежка-молния золотистого оттенка, которая выступает единственным заметным декоративным акцентом.

Шуба из экомеха и сдержанная роскошь: зимний образ внучки Софии РотаруВнучка Ротару задает тренды (скриншот)

Лаконичная база и аксессуары

Чтобы не перегружать сложную по крою шубу, София сделала ставку на базовые вещи. Под верхней одеждой - белая водолазка в тонкий рубчик, которая создает ощущение многослойности и гармонично дополняет светлую палитру.

Низ образа - классические прямые джинсы синего цвета. Они заземляют нарядную шубу, делая образ уместным не только для фотосессий, но и для повседневных зимних прогулок.

Аксессуары подобраны сдержанно и продуманно. Небольшая сумка бежево-песочного оттенка с меховой отделкой "перекликается" с главным элементом "лука".

Солнцезащитные очки в темной оправе добавляют загадочности и выполняют практическую функцию в условиях яркого горного света. Завершающим штрихом стал минималистичный серебристый браслет.

Шуба из экомеха и сдержанная роскошь: зимний образ внучки Софии РотаруСофия Евдокименко (скриншот)

Почему этот образ удачный

Следует обратить внимание на грамотное сочетание текстур: грубого денима, мягкого экомеха и гладкого трикотажа. Баланс между объемным верхом и лаконичным низом делает образ целостным и визуально легким.

"Лук" Софии Евдокименко - наглядный пример того, как экомех может выглядеть элегантно и статусно. Удачный крой, благородная цветовая гамма и минимализм в деталях доказывают: современная роскошь не нуждается в громких логотипах и чрезмерном декоре.

Шуба из экомеха и сдержанная роскошь: зимний образ внучки Софии РотаруВнучка Софии Ротару показала модный "лук" (скриншот)

Хотите знать, в вещах каких оттенков встречать Новый год 2026, чтобы привлечь удачу, любовь и достаток? Смотрите подробный гид от стилиста в сюжете РБК-Украина LIFE.

