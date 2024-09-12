Красный Крест отреагировал на обстрел грузовика с гуммопомощью в Донецкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МККК.

"Я решительно осуждаю атаку на персонал Красного Креста. Неразумно, чтобы обстрел попал на место раздачи помощи. Сегодня наши сердца разбиты, когда мы оплакиваем потерю наших коллег и заботимся о раненых", - сказала президент МККК Мирьяна Сполярич.

В организации отметили, что команда МККК готовилась к раздаче древесных и угольных брикетов в селе Веролюбовка Донецкой области уязвимым домохозяйствам, чтобы помочь им подготовиться к предстоящей зиме, когда ее грузовики были атакованы.

"Команда МККК регулярно присутствует в Донецкой области, а наши автомобили четко обозначены эмблемой Красного Креста. Смерть трех коллег МККК произошла на фоне резкого роста количества гуманитарных организаций, убитых во всем мире за последние два года", - отметили в МККК.

Красный Крест призвал уважать международное гуманитарное право, в том числе путем принятия всех возможных мер, "чтобы гарантировать, что те, кто участвует в гуманитарной деятельности, не становятся объектами боевых действий и не попадают в зону боевых действий".