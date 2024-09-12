Красный Крест отреагировал на обстрел грузовика с гуммопомощью в Донецкой области
Международный комитет Красного Креста осудил обстрел россиянами грузовика гуманитарной миссии в Донецкой области 12 сентября. В результате атаки погибли трое сотрудников МККК, еще двое - ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МККК.
"Я решительно осуждаю атаку на персонал Красного Креста. Неразумно, чтобы обстрел попал на место раздачи помощи. Сегодня наши сердца разбиты, когда мы оплакиваем потерю наших коллег и заботимся о раненых", - сказала президент МККК Мирьяна Сполярич.
В организации отметили, что команда МККК готовилась к раздаче древесных и угольных брикетов в селе Веролюбовка Донецкой области уязвимым домохозяйствам, чтобы помочь им подготовиться к предстоящей зиме, когда ее грузовики были атакованы.
"Команда МККК регулярно присутствует в Донецкой области, а наши автомобили четко обозначены эмблемой Красного Креста. Смерть трех коллег МККК произошла на фоне резкого роста количества гуманитарных организаций, убитых во всем мире за последние два года", - отметили в МККК.
Красный Крест призвал уважать международное гуманитарное право, в том числе путем принятия всех возможных мер, "чтобы гарантировать, что те, кто участвует в гуманитарной деятельности, не становятся объектами боевых действий и не попадают в зону боевых действий".
Обстрел грузовика Красного Креста
Напомним, сегодня, 12 сентября, российские военные обстреляли грузовики гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста. Трое украинцев, которые были штатными работниками МККК, погибли.
Правоохранители отметили, что сотрудники МККК прибыли в населенный пункт для выдачи местным жителям топливных брикетов для обогрева домов. На момент обстрела они разгружали доставленную помощь.
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