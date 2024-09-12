Червоний Хрест відреагував на обстріл вантажівки з гумдопомогою у Донецькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МКЧХ.

"Я рішуче засуджую атаку на персонал Червоного Хреста. Нерозумно, щоб обстріл потрапив на місце роздачі допомоги. Сьогодні наші серця розбиті, коли ми оплакуємо втрату наших колег і дбаємо про поранених", - сказала президент МКЧХ Мір’яна Сполярич.

В організації зазначили, що команда МКЧХ готувалася до роздачі деревних та вугільних брикетів у селі Віролюбівка Донецької області вразливим домогосподарствам, щоб допомогти їм підготуватися до майбутньої зими, коли її вантажівки були атаковані.

"Команди МКЧХ регулярно присутні в Донецькій області, а наші автомобілі чітко позначені емблемою Червоного Хреста. Смерть трьох колег МКЧХ сталася на тлі різкого зростання кількості гуманітарних організацій, убитих у всьому світі за останні два роки", - зазначили у МКЧХ.

Червоний Хрест закликав поважати міжнародне гуманітарне право, в тому числі шляхом вжиття всіх можливих запобіжних заходів, "щоб гарантувати, що ті, хто бере участь у гуманітарній діяльності, не стають об’єктами бойових дій і не потрапляють у зону бойових дій".