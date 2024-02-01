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Красный Крест не отвечает на запрос Украины по поводу падения Ил-76, - Лубинец

Четверг 01 февраля 2024 22:58
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Красный Крест не отвечает на запрос Украины по поводу падения Ил-76, - Лубинец Фото: Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Международный комитет Красного Креста не реагирует на запрос Украины по поводу падения российского самолета Ил-76, на борту которого якобы могли быть пленные украинские защитники.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что сразу после крушения самолета направил запрос в Международный комитет Красного Креста. Он хотел узнать, перевозила ли Россия украинских военнопленных на Ил-76, который упал в Белгородской области.

По словам Лубинца, по состоянию на сейчас Красный Крест так и не ответил на запрос Украины.

"К сожалению, я постоянно фиксирую факты, что Международный комитет Красного Креста не исполняет свой мандат, не требует ничего от россиян", - добавил он.

Падение Ил-76

Напомним, 24 января в Белгородской области упал российский самолет Ил-76. В Минобороны России заявили о том, что на борту якобы находились 65 украинских пленных, которых "хотели доставить на обмен".

При этом источник РБК-Украина в Силах обороны отмечал, что самолет перевозил ракеты для зенитных ракетных комплексов С-300, при помощи которых враг наносит удары по Харьковской области.

В украинской разведке на фоне этой информации подтвердили, что 24 января действительно готовился обмен пленными.

При этом, как рассказал сегодня представитель ГУР Андрей Юсов, Украина просила вернуть тела якобы погибших во время падения Ил-76, но Россия так и не ответила.

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