Червоний Хрест не відповідає на запит України щодо падіння Іл-76, - Лубінець

Міжнародний комітет Червоного Хреста не реагує на запит України щодо падіння російського літака Іл-76, на борту якого нібито могли бути полонені українські захисники.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю " Голосу Америки " заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що відразу після аварії літака спрямував запит до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він хотів дізнатися, чи перевозила Росія українських військовополонених на Іл-76, який впав у Бєлгородській області.

За словами Лубінця, станом зараз Червоний Хрест так і не відповів на запит України.

"На жаль, я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свого мандату, не вимагає нічого від росіян", - додав він.

Падіння Іл-76

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області впав російський літак Іл-76. У Міноборони Росії заявили про те, що на борту нібито були 65 українських полонених, яких "хотіли доставити на обмін".

При цьому джерело РБК-Україна в Силах оборони зазначало, що літак перевозив ракети для зенітних ракетних комплексів С-300, за допомогою яких ворог завдає ударів по Харківській області.

В українській розвідці на тлі цієї інформації підтвердили, що 24 січня справді готувався обмін полоненими.

При цьому, як розповів представник ГУР Андрій Юсов, Україна просила повернути тіла нібито загиблих під час падіння Іл-76, але Росія так і не відповіла.