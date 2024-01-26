Лубинец выясняет у Красного Креста, сообщала ли РФ о перевозке пленных в Ил-76

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца в эфире " Радио Свободы ".

Лубинец направил официальный запрос в МККК, чтобы узнать, сообщала ли Россия о перевозке военнопленных самолетом Ил-76. В то же время он сомневается в том, что страна-террорист передала соответствующее предупреждение.

"Момент юридический, что когда проводится транспортировка, перемещение военнопленных, изменение их места содержания, они обязаны информировать Международный комитет Красного Креста. Я поэтому и обратился официально, хочу получить официальный ответ от МККК, что Российская Федерация сообщала о том, что они будут перевозить тем или иным способом украинских военнопленных в этот день. Я на 99 процентов убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда это не делают, как и нарушают другие нормы Женевской конвенции", - отметил омбудсмен.

Официальные списки пленных

В частности Лубинец добавил, что Украина до сих пор не получила официальные списки пленных, которые, как утверждает российская сторона, якобы, погибли в результате падения самолета.

В том списке, который ранее обнародовала пропагандистка Маргарита Симоньян, есть много неточностей.

"Ни один официальный орган страны-террористки не обнародовал никакой информации, не предоставил ни одной фамилии. И эти списки специально, на мой взгляд, были вброшены через информационные каналы пропагандистов Российской Федерации. Поэтому юридически у нас никаких списков нет. По анализу всех материалов, которые распространяет Российская Федерация, мы установили, что там очень много несовпадений и неточностей", - пояснил он.

Падение российского самолета Ил-76

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Как утверждали источники РБК-Украина, воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг играет с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.